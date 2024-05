Un favoloso Gabriele Minì, alfiere della Prema, vince la Feature Race nel Principato di Monaco dopo un weekend perfetto ed è in testa al campionato. Sul podio salgono anche Mansell (ART) e Browning (Hitech). Come un anno fa è proprio Minì a partire dalla pole position a MonteCarlo, con tutti i migliori della classifica proprio alle spalle. A cominciare dal leader Fornaroli (Trident). Al via c’è molta confusione a centro gruppo, ne fa le spese il pilota austriaco Wurz, sospinto fuori al Portier da Wisnicki. Minì prende la testa, Fornaroli è quinto: Safety Car. Di giro in giro Mansell aumenta la propria aggressività alle spalle del palermitano. Impiega nove giri Minì a trovare il giusto passo per tenere a distanza l’australiano, mentre alle sue spalle Loake sorpassa Boya e Leon duella con Van Hoepen. Minì e Mansell vanno via a Browning, terzo a 3”5. A metà gara le posizioni sembrano cristallizzate. Al quindicesimo passaggio Boya sorpassa Loake e Van Hoepen fa lo stesso su Leon. Al ventesimo giro Tsolov attacca e coinvolge Meguetounif e Leon in un incidente multiplo. Safety Car.