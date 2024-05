Prima Bagnaia, poi Leclerc: la domenica perfetta su Sky Sport

Poco dopo tocca a Charles Leclerc finalmente Principe nella sua Monte-Carlo. Una gara con la sua Ferrari in testa dall'inizio alla fine, per sfatare il suo di tabù: da mai sul podio a casa sua, al gradino più alto da cui si è tuffato direttamente in mare (assieme a Fred Vasseur). Ferrari prima e terza (con Sainz) e di nuovo in corsa per i due Mondiali, anche grazie al sesto posto di Verstappen: ora Leclerc è a -31 da Max e la Ferrari a -24 dalla Red Bull