Charles Leclerc commenta la giornata di prove libere in Canada: "Oggi è stato difficile visto che le condizioni dell’asfalto erano molto diverse ogni volta che uscivamo dai box. Abbiamo completato un discreto numero di giri, e questo è positivo, quindi guardo con fiducia alle qualifiche". Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

Quarto crono per Charles Leclerc nel venerdì piovoso di Montreal, staccato con le gomme gialle dal monegasco della Ferrari: "Oggi in pista non c’era molto da portarsi a casa in termini di elementi da analizzare visto che le condizioni dell’asfalto erano molto diverse ogni volta che uscivamo dai box. Abbiamo completato un discreto numero di giri, e questo è positivo, quindi guardo con fiducia a domani quando dovremo saper mettere tutto a posto per ottenere un buon risultato in qualifica".