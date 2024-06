Da "Honey Badger" a "Syrup Badger": Daniel Ricciardo arriva in Canada con un casco speciale che raffigura una colata di sciroppo d'acero, tipico del paese nordamericano, riprendendo e cambiando il suo soprannome, "tasso del miele". Il weekend in Canada live su Sky e in streaming su NOW

F1, IL NUOVO REGOLAMENTO - GP CANADA, GUIDA TV