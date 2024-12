Max Verstappen si racconta dopo la conquista del quarto titolo mondiale: dalle difficoltà incontrate nel 2024 alle prospettive della sua fenomenale carriera. Appuntamento questa sera alle 22.45 su Sky Sport F1 e su Sky Sport Insider. La F1 tornerà nel weekend del 14-16 marzo in Australia con la prima gara del campionato 2025: come sempre sarà live su Sky e in streaming su NOW

Nell'anno più difficile, con la macchina più difficile, ancora una volta Max Verstappen. L'olandese si è confermato campione del mondo al termine di una stagione di Formula 1 non certo agevole per lui e per la Red Bull, dimostrando più che mai il suo talento e la sua forza. La gara in Brasile probabilmente ha rappresentato in modo evidente ciò di cui è capace al volante il 27enne di Haaselt. E anche di questo parlerà Super Max nell'appuntamento di questa sera con lo speciale 'M4X', da non perdere alle 22.45 su Sky Sport F1 (canale 207) ma anche su Sky Sport Insider.