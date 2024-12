Conto alla rovescia per il debutto nel Mondiale di F1 da titolare per Kimi Antonelli: "Un sogno che diventa realtà. Dopo l'annuncio del passaggio in Mercedes da titolare gli impegni sono aumentati, ho seguito tutte le gare e ho partecipato ai test. Quello è stato molto bello, come il primo giorno di scuola. Nel 2025 non sarebbe male ottenere dei bei risultati, ma so che non sarà facile"

