George Russell conquista una straordinaria pole in Canada: "E' stato bellissimo, merito del lavoro in fabbrica. Già a Monaco avevo capito che la stagione era svoltata. Sono entusiasta per domani, abbiamo fatto il primo passo ma ora dobbiamo puntare alla vittoria. La macchina mi fa sentire in lotta, attaccheremo". Guarda l'intervista. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE