Fred Vasseur non nasconde la delusione dopo l'eliminazione in Q2 di entrambe le Ferrarii: "Le qualifiche non hanno funzionato per niente: questo è sicuro. Non è il risultato che ci aspettavamo. Abbiamo sofferto tanto con le gomme. Ora però concentriamoci su domani: il passo gara ieri era buono sia con le gomme da asciutto che con quelle da bagnato e la gara è domani". Guarda il video. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE