Proviamo a capire su chi puntare nel Club della Community Sponsored by NOW al Fanta F1: la coppia Piastri–Leclerc appare la migliore, ma ci sono altre dritte da non sottovalutare. Il fine settimana di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Pronti a schierare i vostri piloti? La F1 è in Canada e il meteo (molto) incerto continua ad essere un'incognità per il weekend di Montreal. Considerando prorpio condizioni variabili proviamo a capire su chi puntare nel Club della Community Sponsored by NOW al Fanta F1: la coppia Piastri–Leclerc potrebbe tornare nuovamente ad occupare le prime due posizioni del podio. Ma con 100 crediti si potrebbe puntare anche su tre piloti di fascia più bassa come Nico Hukenberg (che cerca di riscatto dopo Monaco, Pierre Gasly e Logan Sargeant. Lo statunitense della Williams diventa il principale candidato per il bonus destinato all’ultimo pilota a tagliare il traguardo.