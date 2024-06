E' tornato e forse non se n'è mai andato il campione in carica che non sbaglia una mossa al 'Gilles Villeneuve' e conquista la vittoria. Male, malissimo il compagno di squadra Perez. Tosti Norris e Piastri, tenaci pure Russell e Alonso. E la Ferrari stavolta non va. La Formula 1 torna nel weekend del 23 giugno in Spagna: live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA