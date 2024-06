Dopo la delusione nel weekend in Canada, dove sono stati enfatizzati i problemi della Ferrari emersi in Cina, a Maranello si pensa già alla prossima gara. A Barcellona, per la Rossa potrebbe già arrivare il nuovo fondo, uno dei componenti del secondo pacchetto di aggiornamenti previsto per Silverstone, che in terra spagnola potrebbe portare un miglioramento di circa 2 decimi. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS

Il risultato del Canada ha lasciato con l’amaro in bocca la Ferrari; non solo i tifosi delusi dopo il trionfo di Monaco, ma anche gli stessi uomini in Rosso. Il weekend era iniziato con buone sensazione e tempi competitivi, ma dal sabato la SF-24 si è ‘spenta’ e non si è più riaccesa; salvo spegnersi definitivamente anche durante la gara, con un doppio ritiro. Il risultato è stato disastroso, forse anche più della prestazione però, a quanto detto dal Team Principal, Frederic Vasseur: "Al Sabato abbiamo avuto dei problemi che speriamo e pensiamo di aver capito, ma la Domenica i nostri problemi sono stati altri". A detta del francese infatti la gara dei suoi piloti è stata compromessa dal problema al motore, per quanto riguarda Charles Leclerc, che gli è costato circa 80CV (una media di 15km/h mancanti a giro) togliendo al suo passo potenziale dagli 8 decimi al secondo e mezzo in base a come il problema si manifestava, essendo peggiorato durante il Gran Premio, risolto poi parzialmente con il Power Recycle durante la sosta. Carlos Sainz invece ha pagato caro l’errore in staccata di curva 10 con un danno all’ala anteriore che ha poi danneggiato anche il fondo che, sempre secondo Vasseur, è costato circa 20 punti di carico (6-8 decimi al giro).

Archiviato il Canada, Ferrari si prepara la Spagna Insomma, tante variabili che hanno ulteriormente messo in crisi una SF-24 che in Canada ha trovato le peggiori condizioni possibili, enfatizzando ulteriormente i problemi già emersi in Cina. Un asfalto molto green a causa della pioggia, con poco grip e temperature molto basse, hanno di fatto chiuso la finestra di utilizzo della Rossa, impedendo a Leclerc e Sainz di essere anche lontanamente competitivi. Il problema si poneva con l’utilizzo delle slick, poiché sulle intermedie la situazione era un po’ diversa, ma in gara si è potuto fare e vedere poco a causa di questi problemi. Così come Leclerc ha voltato pagina dal lunedì successivo a Montecarlo, tutta la Ferrari va subito oltre il Canada e si prepara alla Spagna. In questa settimana di ‘pausa’, i due piloti saranno impegnati al Mugello per una sessione di allenamento organizzata dalla squadra. Ma non saranno gli unici ad essere molto impegnati nonostante l’assenza di un Gran Premio.

Ferrari, nuovo pacchetto di aggiornamenti a Silverstone La Formula 1 si prepara a vivere la prima tripletta della stagione: Barcellona-Austria-Silverstone. Proprio in quest’ultimo appuntamento la Ferrari ha in programma l’introduzione del secondo pacchetto di aggiornamenti per la SF-24. La novità è che a Maranello si sta spingendo al massimo poiché la volontà di Enrico Cardile è quella di anticipare di ben due settimane l’introduzione di alcuni componenti di questo pacchetto, tra cui specialmente il fondo, l’elemento più importante. Le novità sono pensate per aumentare l’efficienza della SF-24, incrementando allo stesso tempo il carico aerodinamico che potrà dare una mano anche a migliorare alcuni dei limiti della monoposto, come quelli visti in Canada. L’obiettivo è avere tre fondi nuovi a disposizione in modo da poterli fornire sia a Leclerc che a Sainz, ma non è escluso che venga portato ugualmente anche se la disponibilità fosse limitata ad un solo pilota. I dati parlano di un aspettativa di 10 punti carico in più che, compreso un incremento di efficienza, a Barcellona potrebbe portare un miglioramento di circa 2 decimi, qualora tutto correlasse secondo le aspettative, come già successo con il pacchetto Imola.

A cura di formu1a.uno