Nel suo percorso che la porterà a Parigi il prossimo 26 luglio per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, la fiaccola è passata per il Principato di Monaco dove è stata accolta da Charles Leclerc, primo tedoforo degli atleti monegaschi

La fiamma olimpica è arrivata oggi, 18 giugno, a Monte-Carlo, dove è stata accolta da un emozionato Charles Leclerc, fresco di vittoria nel Gran Premio di casa dello scorso 26 maggio. Simbolo di pace e amicizia tra le Nazioni, in occasione dei Giochi Olimpici la fiaccola arrivata da Martinica è stata ricevuta dal pilota della Ferrari e, passando dalla sciatrice Alexandra Coletti, dalla pongista Xiaoxin Yang e dal bobbista Rudy Rinaldi, sfilerà nelle vie del Principato per terminare il suo percorso nelle mani del Principe Alberto II e della Principessa Charlene, ultimi tedofori monegaschi. Rispettando le tradizioni, la fiamma viene consegnata a vari atleti, che se la passano a vicenda in un lungo percorso che dalla Cerimonia d’Accensione, avvenuta lo scorso 16 aprile 2024 nel santuario di Olimpia ad Atene in Grecia, arriverà il 26 luglio a Parigi, dove inizieranno i Giochi Olimpici con la Cerimonia di Apertura.