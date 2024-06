Si va in pista a Montmeló per il decimo appuntamento della stagione di F1: alle 13.30 il primo semaforo verde per le libere. La vera Red Bull è tornata? I campioni cercano conferme, così come McLaren e Mercedes. Dalla Ferrari si attende una reazione dopo il complicato weekend di Montreal. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 13.30