Norris e Piastri regalano cappellini ai pompieri

Sabato poco prima dell'inizio delle qualifiche è scoppiato un incendio nell'hospitality McLaren nel paddock di Barcellona. I pompieri e i soccorsi sono prontamente intervenuti per evacuare personale e ospiti. Ci sono volute ore per spegnere l'incendio e al termine della giornata i due piloti Norris e Piastri hanno regalato cappellini e autografi ai pompieri. Il GP alle 15 live in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, LA GARA LIVE