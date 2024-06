Verstappen vince per la terza volta consecutiva in Spagna con una gara senza errori. Norris termina alle spalle dell'olandese dopo una partenza non perfetta; mezzo voto in più per Russell, 7.5, autore di una partenza fantastica. Sufficienza per la Ferrari di Leclerc, mezzo voto in meno per il compagno di squadra, alla gara di casa. La Formula 1 torna nel weekend del 30 giugno in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA