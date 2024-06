L'Austria è super protagonista in questi giorni, non solo agli Europei ma anche perchè sede dell'unidicesima gara di questa stagione di F1. A casa della Red Bull Max Verstappen proverà di nuovo a respingere gli affondi degli avversari e la Ferrari cerca riscatto

E’ un po’ casa anche sua. Non solo perché il Red Bull Ring da quando Max Verstappen corre si trasforma in una bolgia arancione ma anche perché il tre volte campione del mondo qui ha già vinto ben cinque volte, nessuno come lui, e detiene il record anche dei podi e delle pole. Quest’anno alla gara di casa della sua famiglia sportiva però, Max Verstappen ci arriva con qualche certezza in meno. Le classifiche parlano di un campionato che per ora porta ancora la sua firma e quella della Red Bull, ma i freddi numeri raccontano forse un po’ meno che il vento è cambiato. Sul pistino tutto sali scendi in mezzo al verde della Stiria gli avversari riproveranno ancora a mettere il fiato sul collo a Verstappen perché è ancora lui a fare la grande differenza nonostante una monoposto che sembra aver perso la superiorità di un tempo.