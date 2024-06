La Formula 1 torna in Austria e al Red Bull Ring si correrà la prima Sprint europea. Ci sarà quindi solo una sessione di prove libere, oggi alle 12.30, seguita dalle qualifiche Shootout alle 16.30. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dopo Barcellona la Formula 1 arriva in Austria per la prima gara Sprint in Europa. I piloti scenderanno in pista al Red Bull Ring oggi per la prima ed unica sessione di prove libere alle 12.30. A seguire, ci saranno le qualifiche shootout, alle 16.30, per determinare la griglia di partenza della Sprint Race, che scatterà sabato alle 12. La giornata si concluderà alle 16 con le qualifiche. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Spielberg in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.