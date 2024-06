Il team principal della Rossa dopo la qualifica a Spielberg: "Abbiamo risolto il problema relativo alla temperatura dei freni, ma la sorpresa negativa ieri è stato il saltellamento che è andato oltre le aspettative e questo ha danneggiato i piloti nelle curve ad alta velocità. Oggi abbiamo messo a posto un po' le cose anche se non è abbastanza. Ci stiamo però avvicinando". Il GP d'Austria è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sainz quarto in griglia, Leclerc sesto. Questo il bilancio Ferrari delle qualifiche in Austria, con il team principal Vasseur che ha commentato così la performance delle SF-24: "Abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a venerdì, ma di sicuro non è sufficiente perché volevamo essere più avanti in griglia. Leclerc stava facendo un buon giro, poi ha avuto un bloccaggio in curva 4, ma prima di quel momento era molto più veloce rispetto al tentativo precedente. Questo significa che era un buon giro".