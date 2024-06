Qualifiche perfette per Max Verstappen che torna in pole position dopo tre gare: "Sono andate davvero bene, la macchina mi ha dato sensazioni migliori rispetto a ieri", afferma a fine sessione, "Speriamo di poter tradurre questo passo anche in gara". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

In Austria Max Verstappen conquista l'ottava pole position in carriera, dopo aver vinto la Sprint stamattina. "Le qualifiche sono andate davvero bene. Abbiamo cercato di aggiustare un po’ la macchina dopo quello che abbiamo imparato stamattina ed è andata bene", spiega a fine sessione, "La pista era un pochino più calda rispetto a ieri e ha reso il tutto più complicato da guidare, però la macchina oggi mi ha dato sensazioni molto migliori rispetto a ieri, ho potuto attaccare le curve un pochino di più. Ogni tentativo è stato perfetto. È stato molto divertente". L'olandese torna a scattare dalla prima posizione dopo tre gare: "È una bellissima sensazione: siamo tornati in pole dopo un po’ di tempo. Il team ha lavorato tantissimo per rendere la macchina più competitiva. Questo è un bel segnale di forza, speriamo di poterlo mostrare anche domani in gara". Al suo fianco, Lando Norris: "È sempre bello correre con lui, speriamo di poter battagliare ancora domani. Però vedremo domani, non voglio pensarci troppo oggi. Ero molto contento per la macchina e speriamo di poter tradurre questo passo anche in gara".