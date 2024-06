Grande duello tra Verstappen e Norris nella Sprint in Austria: il pilota McLaren attacca l'olandese riuscendo a sorpassarlo, ma Max si inventa una magia per riprendersi la prima posizione. Finta di andare all'esterno, ma poi ripassa il britannico all'interno. Poi Piastri ne approfitta per passare il compagno di squadra e piazzarsi al secondo posto

GP AUSTRIA, LA CRONACA DELLA SPRINT RACE