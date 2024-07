Brown: "Norris non vuole una faida con Verstappen"

Il team principal della McLaren, Zak Brown, ha commentato l'episodio Norris-Verstappen dello Spielberg: "Lando ha fatto un passo in avanti, non è il tipo che vuole una faida con Max. Entrambi vogliono voltare pagina e lottare in pista. Vogliamo uniformità nelle decisioni e stewards a tempo pieno. E' nell'interesse dello sport". Guarda il video. Il weekend di Silverstone è in diretta Sky e in streaming su NOW

