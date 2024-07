È doppietta Mercedes a Silverstone, con Hamilton che scatterà alle spalle del poleman Russell e davanti a Norris: "Non ci aspettavamo questa prima fila ma oggi la macchina era fantastica e il team l'ha meritata", afferma a fine gara, "Sono fiducioso per la macchina che abbiamo; in queste condizioni penso che potremo lavorare insieme per tenere dietro Lando". Guarda il video. La gara alle 16 in diretta su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE