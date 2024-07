Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Silverstone. Nella culla del motorsport e con un meteo più che mai incerto, si corre la 12^ gara stagionale. Ora la diretta su Sky Sport F1, anche in 4K, e in streaming su NOW. Qui il nostro racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. L’attesa sta per finire e il grande show per cominciare!