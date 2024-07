Il comunicato dell'Aston Martin

"Enrico Cardile entrerà a far parte del team nel 2025 come Chief Technical Officer di F1, in un nuovo ruolo che rafforza ulteriormente il gruppo tecnico senior del team di Silverstone", si legge nel comunicato della scuderia britannica, "Enrico porta in Aston Martin Aramco una grande esperienza in Formula 1. In precedenza è stato Direttore Tecnico Telaio e Aerodinamica della Ferrari". Nella nota sono presenti anche le prime parole di Cardile: "Non vedo l’ora di entrare in Aston Martin. La loro ambizione e il desiderio sono chiari e l’opportunità di far parte di questo viaggio è unica. Non vedo l’ora di lavorare con il team per portare al successo questo marchio iconico".