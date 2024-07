Brutto incidente per Charles Leclerc dopo una ventina di minuti dal via della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari in Curva 4, andando a sbattere violentemente contro le barriere. Nessun problema per il pilota, SF-24 danneggiata e sessione finita per Leclerc. Guarda la fotosequenza del botto. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

