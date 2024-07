Ungheria, Aron scatterà davanti a tutti nella Feature Race. Antonelli 7°

In Formula 2 è Aron che scatterà dalla prima posizione nella feature race di domenica per la seconda volta in stagione dopo Barcellona. Alle sue spalle Fittipaldi ed Hadjar, mentre Antonelli conquista cuna buona settima posizione. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

Dopo la clamorosa conclusione delle qualifiche di Formula 3, terminate anzitempo per via dell’esposizione di una bandiera rossa, i piloti di Formula 2 fanno tesoro della lezione e decidono di non porre tempo in mezzo per andare alla ricerca del tempo limite di definizione della griglia in vista delle gare sprint e feature del weekend. Il primo tempo vero lo segna Maloney (Rodin) dopo sette minuti di prove, segnando 1:30.515. Battuto poco dopo dal brasiliano Bortoleto (Invicta) con un interessante 1:30.269. A un terzo delle qualifiche, ancora in curva 11, Marti (Campos) si ferma dopo un testacoda per eccesso di correzione: bandiera rossa e prova finita per lui. I dieci minuti centrali della mezz’ora di qualifica trascorrono fra brevi out in e prove di assetto, in attesa dell’ultimo terzo di qualifica, quando rientrano poi tutti insieme in pista.