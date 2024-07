Qualifiche di Formula 3 in Ungheria terminano con una bandiera rossa causata da Browning, che in curva 11 finisce contro le barriere. Ad aggiudicarsi la pole position è Van Hoepen, che per la prima volta in carriera partirà dalla prima posizione, seguito da Tsolov e Fornaroli. Il leader del campionato Minì scatterà invece dall'ottava fila. Tutto il weekend del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

Sui 4381 metri del tracciato magiaro dell’Hungaroring, le qualifiche di Formula 3 assumono un’importanza particolare per l’ex leader della classifica Leonardo Fornaroli (Trident), precipitato in quarta posizione dopo il difficile week end di Silverstone. Sulla pista ungherese è fondamentale una partenza nelle prime posizioni della griglia per non complicarsi la corsa che assegna i punti più pesanti. Il turno di definizione dello schieramento prende il via con dieci minuti di ritardo, con un asfalto che tocca i 56° e una temperatura esterna di 32°. Il solo a non avviarsi è Smith (VAR), che gioca la carta del giro in controtendenza rispetto al gruppo. Dopo il giro di lancio si gira Sophie Floersch (VAR), ma senza conseguenze. Il primo tempo interessante, ma ancora più alto rispetto alla mattinata, lo segna Dufek (AIX). A metà sessione gomme nuove per tutti e tutti in pista, con grandi problemi di gestione del giro, vista la presenza di trenta macchine tutte insieme sul tracciato. Leon (VAR) scende a 1.34.174, poi Fornaroli (Trident) lo brucia di un millesimo appena. Poco grip per tutti, macchine nervose e Direzione Corse molto indaffarata a valutare track limits e situazioni di impeding, alcune delle quali rimesse poi a valutazioni post sessioni. Ultimo stint: Fornaroli esce nel gruppo, poi fa un passaggio in pit lane per smarcarsi dal traffico e torna fuori. Proprio mentre a Montoya (Campos) vengono cancellati tutti i tempi sin qui ottenuti.