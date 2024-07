Conto alla rovescia agli sgoccioli per la tredicesima prova del Mondiale 2024: il via alle 15 con Norris in pole position e l'altra McLaren di Piastri a completare la prima fila. Ferrari dal quarto posto con Sainz e dal sesto con Leclerc. Il via alle 15, ma qui vi accompagnamo con tutte le news prima dello spegnimento dei semafori: giri, gomme, meteo e le caratteristiche dell'Hungaroring. La gara LIVE su Sky e in streaming su NOW

E' la domenica del GP dell'Ungheria , tredicesima prova del Mondiale di F1 2024 . Alle 15 il via della gara che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW: dalla pole scatta Norris con la prima fila completata dall'altra McLaren di Piastri . Verstappen si accontenta della terza piazza, seguito dalla Ferrari di Sainz . Sesto Leclerc , preceduto da Hamilton. Perez (a muro) e Russell eliminati nel Q1 scatteranno dalle retrovie. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara imperdibile.

Le gomme Pirelli in Ungheria

Dal punto di vista delle energie esercitate sulle gomme, questo tracciato non è particolarmente severo. La scelta di Pirelli per l'Hungaroring è identica rispetto allo scorso anno, con le tre mescole più morbide della gamma – C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red Soft – confermando così il passo più “soft” rispetto alla stagione d’esordio delle gomme da 18”