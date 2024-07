Sarà Norris a partire dalla pole in Ungheria davanti al compagno di squadra Piastri, confermando il buon periodo di forma McLaren: "C'è tanta fiducia, sapevamo di poter lottare per la pole. Stiamo migliorando ogni weekend". E sulla gara di domani: "Siamo nella posizione migliore per ogni condizione, possiamo controllare la gara. Mi aspetto di vincere, se non lo farò non sarà una buona giornata". Guarda il video. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE