Verstappen scatterà in terza posizione alle spalle delle due McLaren; nulla di più ha potuto fare Max in qualifica: "Ho fatto il possibile per arrivare più vicino. Spero che la macchina vada bene in gara". Sulla battaglia con altri team per la pole: "Mi piace la competizione ma mi piacerebbe essere davanti e al momento inseguiamo. Non mi tiro indietro ma la situazione è complicata". Guarda il video. Tutto il weekend dell’Hungaroring è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE