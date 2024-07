L'olandese è parso particolarmente nervoso durante il GP dell’Ungheria. Al termine della gara, il suo ingegnere di pista lo ha informato che un medico della Federazione sarebbe andato a eseguire dei controlli in parco chiuso. Non si è fatta attendere la risposta di Verstappen: "Mandate il medico dagli steward per vedere se stanno bene, perché io sto benissimo". La Formula 1 torna il prossimo weekend in Belgio: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

Il GP d’Ungheria è stato abbastanza particolare per Max Verstappen. L’olandese è parso più volte nervoso, soprattutto nel corso delle discussioni avute con il suo ingegnere di pista Lambiase. Partito terzo, Verstappen ha chiuso al quinto posto in classifica: dalla sfida con Norris al primo giro fino al contatto con Hamilton verso la fine della gara. Proprio quest’ultimo evento ha scatenato l’olandese che si è lamentato rimarcando che Lewis si sarebbe mosso in frenata. Lamentela che ha non è però andata giù a Lambiase che via radio lo ha smentito dicendo: "Sei come un bambino". Non è però finita qui. Al termine della gara, Lambiase ha ricordato a Verstappen che "un medico della Federazione verrà a controllarti in parco chiuso". Non si è fatta attendere l’ennesima risposta dell’olandese: "Mandate il medico dagli steward per vedere se stanno bene, perché io sto benissimo".