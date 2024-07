Mondiale sempre più spettacolare eppure in questo momento prevale la frustrazione tra molti dei protagonisti. In particolare tra i ferraristi che hanno colto i loro successi nella prima parte dell'anno prima di dover fare i conti con una macchina meno competitiva. Ma anche chi ora ha la monoposto più forte non se la gode a pieno. L'ultimo vincitore Piastri ha festeggiato la prima in carriera in tono minore per via della strategia discutibile

Sette vincitori diversi, un'alternanza così non si vedeva dal 2012 quando a fine stagione in 8 conquistarono almeno un Gran Premio. È un Mondiale sempre più spettacolare eppure in questo momento prevale la frustrazione tra molti dei protagonisti. In particolare tra i ferraristi che hanno colto i loro successi nella prima parte dell'anno prima di dover fare i conti con una macchina meno competitiva. Ma anche chi ora ha la monoposto più forte non se la gode a pieno. L'ultimo vincitore Oscar Piastri ha festeggiato la prima in carriera in tono minore per via della strategia discutibile dei suoi.