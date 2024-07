Gara geniale di George Russell in Belgio, non c'è molto da aggiungere sulla gara del britannico che vince a Spa decidendo di fare una sosta sola. E la Mercedes sorride anche per il secondo posto dell'altra W15 di Hamilton, anche se per il 7 volte campione del mondo qualche rimpianto c'è. Sul podio Piastri per la sesta volta in carriera, mentre la rimonta di Verstappen è solo parziale stavolta: dall'undicesimo al quinto posto dopo la penalità per la sostituzione del motore. Non brilla Norris, altra brutta partenza. E ora la pausa estiva, poi l'Olanda e soprattutto Monza. Nel Tempio della Velocità la Ferrari proverà a rigenerarsi. Buono però il 4° posto di Leclerc, mentre Sainz chiude 7°