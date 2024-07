Non più solo Red Bull: è un mondiale imprevedibile

È un mondiale che sta diventando sempre più imprevedibile: dopo le prime gare che preannunciavano un nuovo dominio di Verstappen, a Imola sono cominciate le prime difficoltà per Red Bull. Intanto, da Miami McLaren si sta imponendo come team da battere. Percorso opposto invece per Ferrari e Mercedes; la prima, seconda forza nelle prime gare, si è persa nelle ultime, mentre il team tedesco ha ritrovato sè stesso CLASSIFICHE DOPO IL BELGIO - BIGLIETTI MONZA, SCONTI CON SKY EXTRA

La stagione che non ti aspetti, soprattutto riguardando alle diapositive delle prime gare, quando lo spauracchio che Verstappen potesse fagocitare un altro anno come nel 2023 era concreto e presente un po' per tutti. Sette pole position nelle prime sette gare e cinque vittorie. Se l'olandese dovesse vincere il suo quarto titolo a fine stagione sarà anche merito di un inizio così scoppiettante, per lui e la Red Bull. Anche a Imola Verstappen ha fatto bottino pieno, ma dalla pista italiana sono emersi i primi dubbi e difficoltà. La padronanza tecnica non era più quella degli anni passati, come la supremazia. approfondimento Bilancio di metà stagione: ora è un'altra Red Bull

Nel frattempo da Miami la McLaren e Norris si sono sbloccati. In maniera un po' fortuita nel risultato della gara americana, ma nella crescita tecnica e di gruppo del team diretto da Andrea Stella di fortuito non c'è nulla. Due pole di Norris e due vittorie, una a testa tra i due piloti McLaren ma anche tante occasioni sprecate. I 43 punti di distacco in classifica costruttori per Red Bull sono una seria minaccia considerata la macchina forte e camaleontica del team di Woking.

Ferrari e Mercedes invece in altalena hanno avuto percorsi opposti. La squadra italiana sembrava essere partita come seconda forza poi dopo la sbornia di Montecarlo un tonfo. Aver perso momentaneamente terreno con aggiornamenti che hanno messo più in crisi che altro ha pesato per almeno le quattro gare successive, su risultati e classifica. Ora la strada sembra meno in salita, ma intanto ha messo la freccia anche la Mercedes, che ritrovato idee e semplicità tecnica ha ritrovato anche sè stessa vincendo ben tre gare delle ultime quattro. La seconda parte della stagione si preannuncia più calda che mai.