Con la Formula 1 in pausa, Lewis Hamilton ha deciso di approfittarne. Il sette volte campione del mondo è stato infatti, nella giornata di domenica 4 agosto, a Parigi per sostenere Miles Chamley-Watson, schermidore americano e caro amico del pilota Mercedes, con i due che sono stati immortalati in un abbraccio. Il Mondiale ripartirà da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

