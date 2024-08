A Zandvoort Max Verstappen festeggerà il suo 200° GP. Se comparato agli altri piloti più vincenti in Formula 1, l'olandese arriva a questo traguardo con più successi di Hamilton e meno di Schumacher. Ma questo è il peggior momento per Verstappen degli ultimi anni IL CALENDARIO DEL MONDIALE

Traguardo importante per Max Verstappen: festeggia - a casa sua - il 200° GP in Formula 1, un'avventura iniziata dieci anni fa con le prime sessioni di libere da tester del venerdì (il 10° anniversario sarà il 3 ottobre), mentre il suo primo GP disputato, quello che ha fatto iniziare il conteggio giunto ora a 200 è stato Australia 2015. Un tempo, raggiungere 200 GP era un'impresa epica, un traguardo per pochi visto il numero molto minore di gare in una stagione. Basti dire che tra coloro che l'hanno raggiunto e non hanno corso in questo secolo ce ne sono solo 4 su 22. Si tratta di Riccardo Patrese, a lungo recordman di tutti i tempi con 256, Gerhard Berger (210), Andrea de Cesaris (208) e Nelson Piquet (204).

Verstappen, solo Schumacher ha fatto meglio in 200 GP Per un pilota vincente come Verstappen tuttavia, il traguardo dei 200 GP è interessante per comparare il suo percorso con gli altri vincenti di tutti i tempi. Ebbene, Max è secondo solo a Michael Schumacher per vittorie nei suoi primi 200 (al momento 199, certo…) GP, ed ha un totale molto simile a quello di Hamilton, con 3 sole lunghezze di differenza. Nei primi 200 GP Schumacher aveva vinto 76 volte, Max Verstappen 61 (62 se vincerà a Zandvoort) ed Hamilton 58.

Un'atmosfera diversa In che condizioni arriva Max alla festa dei 200 GP? Non è certo al suo massimo. Sia l'anno scorso che due anni fa, Verstappen giungeva qui dopo vere e proprie abbuffate di vittorie: nel 2022 mise a segno qui la sua prima striscia di 4 vittorie consecutive, mentre l'anno scorso fu l'apoteosi, in quanto eguagliò a Zandvoort la sequenza record di tutti i tempi di Vettel (9). Quest'anno invece ci arriva a secco, e che secco, per i suoi standard recenti: 4 GP di fila senza successi. Non gli succedeva dal 2020, quando non era ancora titolato e vinse solo 2 GP in tutto l'anno. Non solo: anche il totale delle vittorie è profondamente diverso in questo 2024: nel 2022 registrò qui la 10^ vittoria stagionale nelle prime 15 gare; l'anno scorso l'11^ su 13; quest'anno è fermo a 7 (su 14) da 2 mesi. Il suo ultimo successo infatti è il GP di Spagna, il 23 giugno scorso.