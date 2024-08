Terminata la pausa estiva, la Formula 1 torna in pista! Il campionato 2024 riprende con il Gran Premio d’Olanda. Appuntamento oggi con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30, per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30 e la seconda alle 16. Sabato pomeriggio alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend olandese in pista anche F1 Academy e Porsche Supercup. LA GUIDA TV COMPLETA