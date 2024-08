Il Ceo di F1 a Sky: "Ci stiamo preparando per un GP di Monza che deve rispettare le aspettative, che sono molto alte. Tutti gli enti preposti hanno fatto un ottimo lavoro per permettere al GP di avere il primo step delle cose che devono essere fatte per rendere Monza una struttura a livello degli impianti più moderni di oggi. Si è partiti dalla pista, ora bisognerà lavorare per far usufruire a tutti i tifosi delle strutture degne di un circuito come quello di Monza".

DOMENICALI: "LAVORIAMO PER UN GP IN AFRICA"