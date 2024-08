Da quando si è cominciato a mostrare le macchine in pit-lane due anni fa, con la "car presentation' del giovedì, la FIA ha iniziato a distribuire un documento dove vengono resi noti gli aggiornamenti che una squadra porta in ogni weekend di gara. C’è anche una visione grafica che evidenzia le aree dove vengono apportate le modifiche. Qui vi mostriamo il documento relativo alla McLaren. Tutto il weekend in Olanda è, come sempre, live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE