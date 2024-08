Charles Leclerc commenta la prima giornata di libere in Olanda: "E' stata una giornata difficile. Non abbiamo il passo di chi ci sta davanti, anche se è meglio di quanto sembri con i tempi. Sicuramente non saremo in lotta per la vittoria. Stiamo lavorando, spero che presto avremo i frutti". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS LIBERE