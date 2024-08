Dopo la pausa estiva, la Formula 1 torna in pista. Si vola in Olanda, a casa di Max Verstappen che va alla ricerca della vittoria che gli manca da 4 gare. Alle 12.30 di oggi il primo semaforo verde per le prime prove libere. Gara domenica alle 15: tutto il weekend è ovviamente live su Sky e in streaming su NOW

Vacanze finite, si riaccendono i motori della Formula 1. Il Mondiale 2024 riparte da Zandvoort e dal Gran Premio d’Olanda. Appuntamento oggi con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30 e la seconda alle 16. Sabato pomeriggio alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend olandese in pista anche F1 Academy e Porsche Supercup.