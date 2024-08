Abbi Pulling conquista la quinta pole position della stagione: a Zandvoort segna il tempo più veloce nelle qualifiche con 1:46.746, confermando il suo dominio in F1 Academy. Scatterà quindi dalla prima casella nella Gara-1 di oggi , mentre Doriane Pin, avendo segnato il secondo tempo, partirà dalla P1 in Gara-2. Il via alle 17 e, come per le qualifiche, dovrebbe essere una prova sul bagnato. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

