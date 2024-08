Andiamo in curva 10 a Zandvoort con le on board di Hamilton e Leclerc. I due piloti la affrontano in maniera leggermente diversa: traiettoria non tanto estrema quella di Lewis con un punto di corda ritardato e traiettoria più stretta quella di Charles, che fa meno strada. Nel video, l’analisi di Matteo Bobbi. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

