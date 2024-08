I piloti si sono lamentati del poco grip della Ferrari nelle curve lunghe. Cosa aspettarsi dalla gara? Il long run di Leclerc era in linea con quello della Mercedes, con McLaren davanti a Red Bull. Speriamo che i cambi di setup servano a fare un ulteriore step in avanti, come già accaduto in parte anche in qualifica. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE