Charles Leclerc commenta le qualifiche a Zandvoort: "E' stato un bel giro, ma non mi dà certo il sorriso un 6° posto. Stiamo faticando, la situazione è questa. Lavoriamo agli aggiornamenti e spero che questo ci permetterà di avvicinarci agli altri. Non so lo step che avremo, ma oggi siamo a 9 decimi su una pista corta. Proveremo a portare più punti possibili, questo è l'obiettivo. Il podio sarebbe un miracolo". Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE