Fred Vasseur analizza le qualifiche della Ferrari a Zandvoort, con Leclerc 6° e Sainz 11°: "Non potevamo ottenere molto di più. È importante comunque fare punti in ottica Costruttori. La situazione è questa e dobbiamo fare i conti con i limiti della vettura. Domani ci sarà una situazione totalmente diversa, i dettagli faranno la differenza". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE