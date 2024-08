Max Verstappen commenta il 2° posto ottenuto nella sua Zandvoort dietro a Norris: "Siamo partiti bene e le abbiamo provate tutte oggi, ma credo che in pista sia stato chiaro che non fossimo abbastanza veloci. Ho cercato di arrivare almeno secondo. Ero fiducioso perché siamo sempre partiti bene. Poi però c’è stata la gara e la situazione era questa: potevo arrivare solo secondo, era il massimo risultato oggi". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS