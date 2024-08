Momento delicato per la Williams e soprattutto per Logan Sargeant. Lo statunitense, che dal 2025 verrà sostituito da Sainz, potrebbe perdere il posto già dalla prossima gra in Italia. Sabato un terribile incidente con la sua vettura andata in fiamme. Oggi la gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

La Williams potrebbe avere un nuovo pilota già dalla prossima gara in Italia, a Monza. Logan Sargeant, che nel 2025 verrà sostituito da Carlos Sainz, potrebbe già cedere il suo posto. Alle prese con un'esperienza non certo positiva in F1, e protagonista anche di un terribile incidente nel sabato del GP d'Olanda, lo statunitense potrebbe essere sostituito da Mick Schumacher o da Liam Lawson nel prossimo weekend. Il primo sembra avere più chance al momento, mentre per il secondo di valuta un accordo con Red Bull per il prestito. Nella gara di oggi, Sargeant scatta dalla 19^ posizione in griglia, ultimo il suo compagno di squadra Albon per un squalifica (fondo irregolare).