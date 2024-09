Il via del Gran Premio di Monza è alle 15, dove la passione dei tifosi Ferrari è più alta che mai. In pole ci sarà Norris davanti al compagno di squadra Piastri. In difficoltà Verstappen, solo 7° di fianco a Perez, 8°. Le due Ferrari partiranno in 4^ posizione con Leclerc e in 5^ con Sainz. Terza casella per Russell e sesta per Hamilton. La gara live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE