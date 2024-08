Weekend da incorniciare per Norris: in Olanda arriva la seconda vittoria stagionale. Battuto a casa sua, Verstappen è autore di una buona gara. Sorprende la Ferrari con un podio inaspettato per Leclerc che gli vale il 9 in pagella. Mezzo voto in meno per il compagno di squadra Sainz. Sufficienti le prestazioni di Hamilton e Piastri, insufficiente invece quella di Russell. La F1 torna la prossima settimana con il GP di casa nostra, a Monza! Live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, GLI HIGHLIGHTS